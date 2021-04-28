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    Более чем на один метр поднялась вода в реке Есиль в Петропавловске

    28 Апреля 2021, 11:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области гидрометеорологические службы продолжают наблюдение за прохождением паводка. Сейчас вода поднимается вниз по течению реки Есиль от села Новоникольское Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в Петропавловске в 8 часов утра уровень воды в реке Есиль достиг 1016 см. Пик паводка в городе ожидается в последних числа апреля, когда вода поднимется до отметки в 1020-1035 см. Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщали о двух переливах через автодорогу, подтоплении дачных участков.

    На Сергеевском водохранилище перелив составляет 48 см. За сутки уровень не изменился. Объём воды - 750 млн кубических метров. Сброс осуществляется со скоростью 180 кубических метров в секунду.

    «25 апреля вторая волна подошла к гидропосту, расположенному в селе Токсан Би. Уровень за сутки вырос на один см. Объём воды незначительный - пик второй волны не превысит первую. На трансграничном гидрологическом посту в селе Долматово фиксируется подъём уровня воды за сутки на 16 см», - сообщили в гидрометеорологической службе области.

    На гидропосту озера Большой Тарангул уровень воды поднялся на два см и составил 371 см, отмечаются закраины.

    На малых реках продолжается устойчивый спад уровня воды.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок
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