Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более чем на метр поднялась вода в реке Есиль в СКО

    7 Апреля 2022, 14:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области у села Ковыльное уровень воды на реке Есиль поднялся за сутки на 113 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в целом по области наблюдается поднятие уровня воды от 1 до 113 см. У села Рузаевки – на 45 см, у Соколовки – на 47 см, у Новоникольского – 13 см. Вода поднимается за счет талого стока.

    На гидропосту в Петропавловске, в селе Долматово – плюс один сантиметр за сутки. На реке Шагалалы и озере Большой Тарангул – минус 14 и 1 сантиметр, соответственно.

    На Сергеевском водохранилище продолжается подъём уровня воды. За сутки добавился один сантиметр. Уровень воды сейчас составляет 653 см, объём - 533 млн кубометров. Водохранилище заполнено на 77%. В прошлом году на 7 апреля наполняемость Сергеевского водохранилища составляла 84%. В 2019 и 2020 году – уже наблюдался перелив через гребень плотины. Еще двумя годами ранее водохранилище была заполнено на 90% и 92%.

    Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой в регионе ведутся на 19 гидропостах, 16 из которых расположены на реке Есиль и её притоках, два - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, один - на озере Большой Тарангул.

    Накануне служба спасения распространила предупреждение о подъеме уровня воды в реках 7-9 апреля. Ожидается повышение температуры воздуха, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

    Напомним, 6 апреля подъем уровня воды до 40 см зарегистрировали за сутки в СКО.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана Общество МЧС ДЧС Природа Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане