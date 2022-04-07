Более чем на метр поднялась вода в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области у села Ковыльное уровень воды на реке Есиль поднялся за сутки на 113 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в целом по области наблюдается поднятие уровня воды от 1 до 113 см. У села Рузаевки – на 45 см, у Соколовки – на 47 см, у Новоникольского – 13 см. Вода поднимается за счет талого стока.

На гидропосту в Петропавловске, в селе Долматово – плюс один сантиметр за сутки. На реке Шагалалы и озере Большой Тарангул – минус 14 и 1 сантиметр, соответственно.

На Сергеевском водохранилище продолжается подъём уровня воды. За сутки добавился один сантиметр. Уровень воды сейчас составляет 653 см, объём - 533 млн кубометров. Водохранилище заполнено на 77%. В прошлом году на 7 апреля наполняемость Сергеевского водохранилища составляла 84%. В 2019 и 2020 году – уже наблюдался перелив через гребень плотины. Еще двумя годами ранее водохранилище была заполнено на 90% и 92%.

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой в регионе ведутся на 19 гидропостах, 16 из которых расположены на реке Есиль и её притоках, два - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, один - на озере Большой Тарангул.

Накануне служба спасения распространила предупреждение о подъеме уровня воды в реках 7-9 апреля. Ожидается повышение температуры воздуха, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Напомним, 6 апреля подъем уровня воды до 40 см зарегистрировали за сутки в СКО.