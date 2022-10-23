Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Более чем на 50% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

    23 Октября 2022, 11:59

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске прошли общественные слушания по заявке АО «Жайыктеплоэнерго». Итоги рассмотрения будут объявлены 23 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    В публичных слушаниях по заявке АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023-2027 годы приняли участие представители государственных органов и потребители.

    По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Куата Мусина, действующий тариф является убыточным, и предприятие уже не может функционировать при таком тарифе.

    – АО «Жайыктеплоэнерго» предоставляет услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Не оправдываются производственные расходы. Среднеотпускной тариф составляет 4 657 тенге/Гкал без НДС, тогда как себестоимость тепловой энергии составляет 5925 тенге/Гкал. Только расходы за газ составили порядка двух миллиардов тенге. Подорожали все материалы, трубы и химические реагенты. Кроме этого выросли услуги за транспортировку газа, с 1 января следующего года 2828 тенге, тогда как действующий тариф составляет 2710 тенге, - сказал Куат Мусин.

    Вместе с тем, гендиректор предприятия подчеркнул, что дополнительные расходы составляет строительство котельных для домов в новых микрорайонах города, а старые тепловые сети изношены и требуют ремонта. А после ремонтных работ приходится восстанавливать асфальтобетонное покрытие, что требует дополнительных затрат. На повышение заработной платы сотрудников также необходимы средства, а изношенность спецтехники составляет 87%.

    Таким образом, по проекту предприятие просит утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС.

    По словам и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбековой, решение по утверждению нового тарифа будет принято 23 ноября. В случае утверждения новый тариф вступит в силу с 1 января 2023 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ЖКХ Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ремонтируют водопроводные сети в Петропавловске
    В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    Должников по отоплению отключат от горячей воды в Алматы
    Сразу четыре монополиста подали заявки на повышение тарифа в СКО
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске