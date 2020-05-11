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    Более чем 13 тысячам семей раздали продукты и средства гигиены за время ЧП карагандинские волонтёры

    11 Мая 2020, 19:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские волонтёры и предприниматели за время режима чрезвычайного положения раздали 106,8 тонны продуктов питания и средств гигиены многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и другим особо нуждающимся категориям граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 15 марта по 6 мая волонтеры провели 698 благотворительных акций. Всего добровольцы области помогли 13 663 семьям, или 49 891 человеку, на общую сумму более 42,8 млн тенге.

    В благотворительных акциях активно участвуют и предприниматели, крестьянские хозяйства, а также неравнодушные жители Карагандинской области. Например, группа компаний «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО», Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области, Клуб автолюбителей Караганды, ресторан Vogue, кафе «Жанель», ИП «Жандос» и многие другие помогают тем, кто нуждается в этом.

    Волонтёры, предприятия и желающие помочь ближнему в это непростое время шили и раздавали жителям региона многоразовые маски. Изготовлено было 43 836 индивидуальных повязок.

    Также в помощь жителям затопленных сёл Туркестанской области карагандинские волонтёры отправили гуманитарный груз, а молодые жезказганцы за 2 дня собрали для пострадавших более 10 млн тенге.

    Особо активно работает областной волонтёрский штаб Saryarqa Jastary, созданный 7 апреля этого года. Сюда можно позвонить и попросить о помощи. Волонтёры примут заказ и доставят одиноким пожилым или людям с ограниченными возможностями продукты питания и средства гигиены из магазина, лекарства из аптеки. С 7 апреля по 6 мая добровольцам поступило 1 250 звонков с просьбой о помощи от жителей области.

    На сегодняшний день в штабе трудятся 240 волонтёров. Добровольные помощники работают в бесконтактном режиме - необходимые вещи передают, не заходя в дом.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Общество Волонтёрство
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