Более 95 тыс. казахстанских изданий переведены в цифровой формат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нормы действующего закона об авторском праве не позволяют читателю полностью представить произведения современных авторов в цифровом формате. Об этом в ходе республиканской конференции правообладателей сообщила директор Национальной библиотеки РК Бакытжамал Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемы авторского права касаются и нашей библиотечной деятельности. Сохранение национального книжного фонда и максимальное обеспечение доступа к изданиям являются одними из приоритетных направлений Национальной библиотеки и библиотек республики. Одним из способов обеспечения сохранности фонда является перевод печатных изданий в цифровой формат. Оцифровка книг позволяет создать электронные копии редких экземпляров или книжных памятников для долгосрочного сохранения культурного наследия. В связи с этим и в контексте Государственной программы «Цифровой Казахстан» библиотека проводит планомерную работу по широкомасштабной оцифровке книжного фонда и формированию электронных библиотек», - сообщила директор Национальной библиотеки РК Бакытжамал Оспанова.

На сегодняшний день в цифровую форму переведено более 95 тыс. казахстанских изданий. В электронной библиотеке выложено более 20 тыс. документов из фонда Национальной библиотеки, 16 тыс. из которых книжные издания.

По словам директора Национальной библиотеки РК Бакытжамал Оспановой, нормы действующего Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» не позволяют представить читателю в полном объеме произведения современных авторов в цифровом формате.

«На наш взгляд, национальное законодательство в области охраны авторских прав должно все-таки иметь специальную статью, предусматривающую права библиотек как важных и общественных центров доступа к информации в цифровой среде, как это уже принято в аналогичном законе в Республике Беларусь. Кроме того, деятельность библиотек затруднена из-за того, что на оцифровку каждой книги требуется получение письменного разрешения автора или правообладателя, которое сопровождается массивом второстепенных работ организационного, юридического и финансового характера. Перевод в цифровую форму допускается без согласия автора только по истечении 70 лет после его смерти. С одной стороны, библиотеки обязаны соблюдать права авторов произведений, с другой – обеспечить широкое использование их произведений для образования, просвещения и научной деятельности пользователей», - сказала Б. Оспанова.

Сенат во втором чтении принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи.

«Этот закон мы обсуждали два года. У нас было 27 рабочих групп в Мажилисе, шесть комитетов в Сенате. В Мажилисе закон обсуждался с общественностью и с представителями авторских организаций и заинтересованными государственными органами. Два раза было заключение Правительства. В законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Также национальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, закон направлен на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи», - сказал директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Ермек Алтынбеков.