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    Более 95% импорта муки в Узбекистане приходится на казахстанскую продукцию

    27 Августа 2022 15:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По итогам семи месяцев текущего года Казахстан остается основным поставщиком пшеничной муки в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Государственного комитета статистики РУ, в январе-июле 2022 года Узбекистан импортировал 227,8 тыс. тонн пшеничной муки на сумму $72,7 млн США. Объем импорта пшеничной муки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 41,6 тыс. тонн.

    По данным ведомства, 218,3 тыс. тонн пшеничной муки или 95,8% всего импорта закуплено в Казахстане. Из России импортировано 9,4 тыс. тонн муки.

    Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2022 года Казахстан с долей 37,8% от общего импорта занимает первое место в списке основных стран-поставщиков продовольственных товаров в Узбекистан.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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