Более 95,4 млн кибератак и 3 тыс DDoS-атак совершены на госресурсы Казахстана с начала 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности отмечает 31-й день рождения. В свой профессиональный праздник председатель КНБ РК Ермек Сагибаев в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о задачах и целях главной спецслужбы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение информационной безопасности в современных реалиях также является одним из приоритетных направлений работы КНБ. Актуальность обусловлена, прежде всего, возросшим влиянием информации на политическую, экономическую, оборонную и другие составляющие безопасности Казахстана. Быстрое развитие процессов автоматизации, проникновение информационных технологий во все сферы современной жизни привели к новым возможностям несанкционированного доступа к ресурсам и данным. Особый интерес злоумышленники проявляют к информационным ресурсам государственных органов, которые подвергаются массированным компьютерным атакам. Только с начала 2023 года отражено более 95,4 миллиона кибератак и 3 000 DDoS-атак на защищенные государственные и иные ресурсы казахстанского сегмента Интернета», - отметил в интервью Ермек Сагимбаев.

Как подчеркнул глава КНБ, реализованная КНБ и другими госорганами программа «Киберщит Казахстана» сформировала комплексную защиту информационного пространства страны. В круглосуточном режиме выявляет и реагирует на угрозы Национальный координационный центр информационной безопасности.

«Не остались без внимания и технологии Deep Fake, когда в Интернете распространялись фальшивые видеоролики с «обращениями» знаменитостей и должностных лиц. В целом реализация ряда перечисленных мероприятий стала возможной благодаря налаженному международному сотрудничеству. Наши контакты с партнерскими спецслужбами отличаются достаточно высоким уровнем прагматизма и доверия. КНБ активно взаимодействует на внешнем контуре на двусторонней и многосторонней основах. Спектр сотрудничества весьма широк: от противодействия терроризму до борьбы с киберпреступлениями», - добавил глава КНБ РК Ермек Сагимбаев.