Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 95,4 млн кибератак и 3 тыс DDoS-атак совершены на госресурсы Казахстана с начала 2023 года

    13 Июля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности отмечает 31-й день рождения. В свой профессиональный праздник председатель КНБ РК Ермек Сагибаев в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о задачах и целях главной спецслужбы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение информационной безопасности в современных реалиях также является одним из приоритетных направлений работы КНБ. Актуальность обусловлена, прежде всего, возросшим влиянием информации на политическую, экономическую, оборонную и другие составляющие безопасности Казахстана. Быстрое развитие процессов автоматизации, проникновение информационных технологий во все сферы современной жизни привели к новым возможностям несанкционированного доступа к ресурсам и данным. Особый интерес злоумышленники проявляют к информационным ресурсам государственных органов, которые подвергаются массированным компьютерным атакам. Только с начала 2023 года отражено более 95,4 миллиона кибератак и 3 000 DDoS-атак на защищенные государственные и иные ресурсы казахстанского сегмента Интернета», - отметил в интервью Ермек Сагимбаев.

    Как подчеркнул глава КНБ, реализованная КНБ и другими госорганами программа «Киберщит Казахстана» сформировала комплексную защиту информационного пространства страны. В круглосуточном режиме выявляет и реагирует на угрозы Национальный координационный центр информационной безопасности.

    «Не остались без внимания и технологии Deep Fake, когда в Интернете распространялись фальшивые видеоролики с «обращениями» знаменитостей и должностных лиц. В целом реализация ряда перечисленных мероприятий стала возможной благодаря налаженному международному сотрудничеству. Наши контакты с партнерскими спецслужбами отличаются достаточно высоким уровнем прагматизма и доверия. КНБ активно взаимодействует на внешнем контуре на двусторонней и многосторонней основах. Спектр сотрудничества весьма широк: от противодействия терроризму до борьбы с киберпреступлениями», - добавил глава КНБ РК Ермек Сагимбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    КНБ Цифровой Казахстан Кибербуллинг
    Новости по теме
    Новости по теме
    Минздрав Казахстана опроверг информацию о размещении в стране биолабораторий США
    Зараженные ВИЧ в Алматы не являются сотрудниками КНБ - Айжан Есмагамбетова
    Наркотики стоимостью более 580 млн тенге изъяли в Астане и Акмолинской области
    Велопробег дружбы «Сиань - Алматы» стартует 1 августа
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте