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    • Более 94% заболевших КВИ лечатся в амбулаторных условиях

    2 Августа 2022 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная волна заболеваемости COVID-19 вызвана субвариантом штамма Омикрон ВА.5. Во многих случаях заболевание протекает в легкой форме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Минздрава, по результатам генетического исследования, проведенного в стране в июле, субвариант штамма «омикрон» ВА.5 установлен в 70% исследованных образцов. Данный вариант характеризуется высокой заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом «дельта». Как заявили в Минздраве, это подтверждается и тем, что более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях.

    «При анализе пациентов, получающих стационарное лечение установлено, что 36% составляют дети до 18 лет, 64% - взрослые, 52% заболевших приходится на лиц, имеющих сопутствующие хронические заболевания», - сообщила Ажар Гиният на заседании Правительства.

    «По сравнению с прошлым годом число вызовов скорой медицинской помощи с подозрением на КВИ сократилось в 3,7 раза, этот показатель также свидетельствует о легком течении заболевания», - заявила глава Минздрава.

    Ранее в ведомстве озвучили [U1] прогноз по заболеваемости коронавирусом.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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