Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Более 93% населения Актюбинской области обеспечены газом

    28 Декабря 2022, 05:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –98 процентов жителей Актюбинской области имеют доступ к централизованному водоснабжению. 93,4 процента населения обеспечены голубым топливом. О работах и планах по газификации и водоснабжению рассказал на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Сертаева, в настоящее время 263 из 323 населенных пунктов обеспечены качественной питьевой водой.

    «98 процентов или 876 тысяч человек имеют доступ к централизованному водоснабжению или пользуются услугами комплексно-блочных модулей. В этом году централизованные водопроводы проведены в восьми селах: Токмансай Алгинского района, Кокбулак, Косарал и Кораши Байганинского, Кожасай и Шенгелши Мугалжарского, а также Калмыккырган и Шыгырлы Темирского районов. Комплексно-блочные модули установлены в 24 селах», - говорит Сертаев.

    В целях исполнения поручения Главы государства по обеспечению 100% населения качественной питьевой водой до 2025 года проводится планомерная работа. Из 60 сел планируется обеспечить централизованным водоснабжением 21 село, в 13 селах уже ведется монтаж, в остальных разработаны проекты и получено положительное заключение экспертизы. В 15 аулах установят комплексно-блочные модули.

    По словам Нуртая Сертаева, жители 24 сел отказались от установки комплексно-блочных модулей, так как у них имеются скважины с чистой питьевой водой.

    Голубым топливом обеспечено 834,6 тысячи человек или 93,4% актюбинцев. В этом году было газифицировано 11 аулов: это Сарат и Ушкатты Айтекебийского района, Талдысай Алгинского, Куттиколь Иргизского районов. В Каргалинском районе -это село Ащылысай, в Мартукском – Жанатан, в Мугалжарском – Караколь, в Кобдинском – Жанаталап, Жарсай, Терисаккан и в Хромтауском районе – село Актасты.

    Из 170 сел до конца 2027 года планируется газифицировать 95.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Акмолинская область ЖКХ Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семь объектов с созданием более тысячи рабочих мест введены в 2022 году в Акмолинской области
    Какие ценовые нарушения выявили в Акмолинской области
    Уровень газификации Жамбылской области является одним из высоких по стране
    Зажжение главной елки состоялось в Кокшетау
    Популярное
    1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
    2 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
    3 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
    4 Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
    5 Правительство РК одобрило проект Социального кодекса
    Новости партнеров