Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 920 млрд тенге налогов поступило в госбюджет от Алматы за три месяца

    13 Апреля 2022, 12:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 929 миллиардов тенге поступило налогов в государственный бюджет от Алматы по итогам первого квартала этого года. Это больше на 153%, или на 322 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента государственных доходов по Алматы Канат Баедилов уточнил, что из них: в республиканский бюджет поступило 675 млрд тенге, что на 237 млрд тенге больше, чем в 2021 году, то есть темп составил 154%; в местный бюджет поступило 254 млрд тенге или больше на 86 млрд тенге, достигнут темп в 151%.

    «Сегодня мы обязаны сохранить заданный темп. В этом случае, поступления от Алматы в государственный бюджет по итогам текущего года впервые превысят три триллиона тенге, что является для нас значимым событием и своего рода вызовом», - сказал в ходе брифинга РСК глава ДГД по Алматы.

    Он напомнил, что доля Алматы в государственном бюджете республики составляет 26,7%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Экономика Минфин РК Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в гараже перекинулся на кровлю кафе в Алматы
    Тренер по боксу и его ученики награждены за спасение тонущего ребенка
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви