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    Более 919 тысяч жителей Алматинской области полностью вакцинировались от КВИ

    14 Марта 2022, 14:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали об эпидситуации по коронавирусу и ходе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента, на 14 марта в Алматинской области первую дозу вакцины получили 1 009 525 человек, что составляет 84,1%, второй компонент получили – 919 365 граждан, или 76% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

    «В настоящее время, жители области могут выбрать прививку из четырех противовирусных препаратов, это «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm Vero Cell» и для подростков, беременных, кормящих женщин, для лиц старше 60 лет и медицинских работников Comirnaty (Pfizer)», - отметили в ДСЭК.

    Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины «Pfizer». На 14 марта количество вакцинированного населения составляет 119 613 человек, в том числе 98 977 подростков, 4266 беременных и 16 301 женщин в период лактации. Также 245 811 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 233 665 получили вакцины «QazVac» и «Sinopharm Vero Cell», 12 146 человек получили Comirnaty (Pfizer).

    В области на сегодня функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.

    За последние сутки в регионе зарегистрировано четыре случая КВИ. Темп прироста при сравнении за последние две недели снизился с 0,01% до 0,003%. С начала пандемии и на сегодняшний день в области зарегистрировано 69 520 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 52 929 случаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
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