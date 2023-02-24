Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 900 тысяч потребителей остались без света из-за бури в США

    24 Февраля 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свыше 900 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за бури в США. Такие данные приводит в четверг портал poweroutage.us, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Больше всего пострадал от непогоды штат Мичиган, где без электричества остаются более 809 тысяч потребителей. Массовое нарушение энергоснабжения наблюдается в штатах Иллинойс, Висконсин, Нью-Йорк и Калифорния.

    Согласно информации портала flightaware.com, к вечеру четверга в США отменили более 1,1 тысячи авиарейсов.

    Как сообщалось ранее, сильная метель, смещаясь на Северные равнины и Средний Запад США, может вызвать метели, сильные холода и рекордные снегопады


    Фото: ©Pixabay

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Происшествия США Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре человека получили тепловой удар в СКО
    Когда отступит жара в СКО
    16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области
    Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»