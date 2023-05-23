Более 900 тысяч га неиспользуемых пастбищ выявили с помощью спутников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области не спешат возвращать неиспользуемые земли сельхозназначения в госсобственность. При этом земельный вопрос в регионе – один из самых острых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале партии «AMANAT» провели заседание комиссии «Жер аманаты». Обсуждали вопрос возврата земель. Как выяснилось, не все районы проводят работу на должном уровне.

По информации руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Бахытжана Бекиша, в прошлом году план по возврату 330 тыс. га выполнили. За четыре месяца этого из запланированных 46 тыс. га возвратили в госсобственность 44,3 тыс. Два района – им. Г.Мусрепова и Шал акына – работу выполнили менее чем на 50%.

«Для выявления нарушений необходимо использовать данные веб-портала АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». По состоянию на 1 апреля по области не используются пастбища на площади 917,3 тыс. га. Из них отсутствует поголовье скота на площади 522 тыс. га, нагрузка ниже 20% - на 395,3 тыс. га. Сведения направили в районные отделы земельных отношений. Они должны перепроверить данные», - сказал Б.Бекиш.

Он добавил, что в прошлом году проводили проверки и выдали предписания. Если через год с момента выдачи они не будут исполнены, то департамент обратится в суд. Ведомство готовит иски по изъятию земель у 54 хозяйств общей площадью 269,5 тыс. га.



