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    Более 900 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

    11 Сентября 2022, 18:21

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав с начала года рост потока иностранных туристов в два раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, за восемь месяцев 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 3 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя в два раза.

    Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 922,7 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Кыргызстан – 821,9 тыс., и Таджикистан – 814,5 тыс. туристов.

    Поток гостей из РФ составил 316,9 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 124 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 45,8 тыс. гостей, Южной Кореи – 10,9 тыс., Германии – 10,3 тыс., США – 7,8 тыс.

    Ранее сообщалось, что жителей и гостей Узбекистана попросили не посещать Самарканд 14-17 сентября в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Увеличить турпоток до 9 млн человек намерен Узбекистан в ближайшие пять лет.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Туризм Узбекистан Мировые новости
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