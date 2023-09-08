Более 900 очередников получат жилье в этом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По Карагандинской области в 2023 году планируется обеспечить жильем более 900 очередников, в том числе 199 многодетных семей. Будет введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проделанной работе управления строительства, архитектуры и градостроительства за 8 месяцев на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций отчитался руководитель ведомства Мурат Магзин.

«По итогам 8 месяцев 2023 года в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» по Карагандинской области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 282 тысяч квадратных метров, или 100,4 % к уровню прошлого года», – отметил спикер.

Фото: РСК Карагандинской области





В этом году уже построены и сданы в эксплуатацию четыре арендных жилых дома: 60-квартирный в Шахтинске, 80-квартирный в Абае, два 12-квартирных в поселке Агадырь Шетского района.

Для 346 очередников из республиканского бюджета выделены средства на выкуп готового арендного жилья.

Реализуются восемь проектов по строительству кредитного жилья для вкладчиков «Отбасы банка».

Идет строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к МЖД и ИЖС. В итоге сети подведут к 805 земельным участкам.