Более 900 млрд тенге инвестиций привлекут в экономику Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в экономику Актюбинской области планируется привлечь 933 млрд тенге инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления индустриально-инновационного развития, за 4 месяца с начала года общий объем инвестиций в Актюбинскую область вырос на 8,2 процента больше плана и составил 162,9 млрд тенге. В регионе было реализовано 8 проектов с созданием 300 новых рабочих мест, начато строительство цехов по производству творога и хлебобулочных изделий, строительство торговых центров, мобильного спортивно-оздоровительного комплекса и других.

При этом не был исполнен план по инвестициям в городе Актобе и Кобдинском, Уилском, Иргизском, Айтекебийском, Алгинском, Темирском районах.

По словам руководителя управления индустриально-инновационного развития Куандыка Касымова, по итогам этого года планируется создать 1100 новых рабочих мест за счет реализации 30 инвестиционных проектов на сумму 90,6 млрд тенге.

В целом, за период 2021-2025 годы в Актюбинскую область планируется привлечь 5,7 трлн тенге инвестиций, в том числе 933 млрд тенге в текущем году.

Аким области Ондасын Уразалин подчеркнул важность своевременной реализации инвестпроектов.

«В районах и в областном центре каждый проект должен быть на регулярном контроле. Каждые три месяца составляйте анализ по текущей ситуации. Если где-то есть торможение - разбирайтесь в ситуации индивидуально», - поручил Ондасын Уразалин.



