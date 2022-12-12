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    Более 900 млрд тенге дополнительно поступило в бюджет - Премьер-Министр РК

    12 Декабря 2022, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что в текущем году ожидается снижение доли теневой экономики до 19% к ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе расширенного заседания Правительства Алихан Смаилов проинформировал, что начата разработка нового Налогового кодекса, который будет направлен на обеспечение стабильности и предсказуемости налоговой политики.

    «Особое внимание будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования. Изучаются переход к дифференцированным налоговым ставкам для различных секторов экономики, льготы по КПН при реинвестировании прибыли, а также расширение применения розничного налога. Предусматривается пересмотр специальных налоговых режимов для минимизации рисков уклонения от налогообложения. Будут внедрены новые подходы в налогообложении предметов роскоши», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр проинформировал, что реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике.

    «Совершенствуется законодательная база, проводится работа по дальнейшей цифровизации налогового и таможенного администрирования; созданию национальной системы прослеживаемости товаров; развитию безналичных платежей и совершенствованию валютного контроля. Принимаемые меры дают свои результаты. В частности, за 11 месяцев текущего года за счет улучшения налогового и таможенного администрирования обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге. В текущем году ожидается снижение доли теневой экономики до 19% к ВВП», - озвучил Алихан Смаилов.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Бюджет Алихан Смаилов Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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