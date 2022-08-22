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    Более 900 казахстанцев выздоровели от COVID-19

    22 Августа 2022, 08:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 18,

    в городе Алматы - 129,

    в Алматинской области - 14,

    в Жетысуской области - 13,

    в Жамбылской области - 377,

    в ЗКО - 64,

    в Карагандинской области - 196,

    в Улытауской области - 14,

    в Кызылординской области – 32,

    в Мангистауской области - 34,

    в Павлодарской области - 10,

    в Туркестанской области - 16.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 188 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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