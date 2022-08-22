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Более 900 казахстанцев выздоровели от COVID-19

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Августа 2022, 08:35
Более 900 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 18,

в городе Алматы - 129,

в Алматинской области - 14,

в Жетысуской области - 13,

в Жамбылской области - 377,

в ЗКО - 64,

в Карагандинской области - 196,

в Улытауской области - 14,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области - 34,

в Павлодарской области - 10,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 188 человек.


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