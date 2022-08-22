Более 900 казахстанцев выздоровели от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 18,
в городе Алматы - 129,
в Алматинской области - 14,
в Жетысуской области - 13,
в Жамбылской области - 377,
в ЗКО - 64,
в Карагандинской области - 196,
в Улытауской области - 14,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области - 10,
в Туркестанской области - 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 349 188 человек.