Более 900 казахстанцев отбывают наказание за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 922 граждан РК отбывают наказание за рубежом. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане 970 граждан зарубежных государств отбывают наказание в заключении. А за рубежом 922 гражданина РК отбывают наказание», - сказал Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Северной Македонией о выдаче лиц

Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для эффективного сотрудничества между двумя странами в борьбе с преступностью. Основная задача законопроекта - укрепление двухстороннего сотрудничества в области выдачи лиц, которые находятся на территории одной стороны и разыскиваются компетентными органами другой стороны для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу лица. Договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, об отказе в выдаче, об отсрочке выдачи или временной выдачи, о запросе о выдаче и необходимых документах, об упрощенной процедуре выдачи и повторной выдачи лица и другие.