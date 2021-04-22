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    Более 900 казахстанцев отбывают наказание за рубежом

    22 Апреля 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 922 граждан РК отбывают наказание за рубежом. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Казахстане 970 граждан зарубежных государств отбывают наказание в заключении. А за рубежом 922 гражданина РК отбывают наказание», - сказал Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Северной Македонией о выдаче лиц

    Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для эффективного сотрудничества между двумя странами в борьбе с преступностью. Основная задача законопроекта - укрепление двухстороннего сотрудничества в области выдачи лиц, которые находятся на территории одной стороны и разыскиваются компетентными органами другой стороны для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу лица. Договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, об отказе в выдаче, об отсрочке выдачи или временной выдачи, о запросе о выдаче и необходимых документах, об упрощенной процедуре выдачи и повторной выдачи лица и другие.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура
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