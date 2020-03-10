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Более 900 изданий находится в зале Абая Нацбиблиотеки РК

10 Марта 2020 01:19
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Более 900 изданий находится в зале Абая Нацбиблиотеки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной библиотеке РК в столице работает академический зал Абая. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он находится на четвертом этаже здания. В основном здесь работают научные сотрудники, либо докторанты, магистранты.Особое место в фонде зала занимает литература, о жизни и творчестве Абая, его произведения. Организован открытый доступ к печатным и электронным версиям диссертаций казахстанских ученых, авторефератам диссертаций казахстанских и российских ученых, а также к фонду справочно-библиографических изданий.


«В 2015 году, к 170-летию Абая, у нас был открыт академический зал Абая. Уже самое название говорит, что этот зал для магистрантов, докторантов, научных работников. Этот зал содержит более 900 изданий, произведения Абая, книги, справочная литература, аудио-, визуальные материалы, исследования, научные издания, научные сборники. Здесь сосредоточена вся информация об Абае, также предоставлен доступ к подписным базам данных», - рассказала корреспонденту Казинформа заместитель директора Алия Кожабекова.


На стенах зала – фотографии, портрет Абая, баннеры с изображением природы Абайского района ВКО, чтобы посетители могли представить родные края поэта. Всем предоставляется доступ к Интернету, очень удобные кресла, также есть небольшая комната для отдыха в национальном стиле – с корпе и подушками, на стенах - фотографии из жизни казахского народа того времени.


Кроме того, на четвертом этаже Национальной библиотеки представлена выставка к 175-летию Абая. Экспозиция «Абай тағылымы» состоит из 8 разделов, которые знакомят с жизнью и творчеством великого Абая, его мировоззрением и бесценным наследием.

В разделах Абай «Қалың елім қазағым...», «Абай туралы», «Абайдың дүниетанымы», «Абай шығармалары туралы», «Қазақ халқының рухани асыл мұрасы», «Мерзімді басылымдар Абай туралы сыр шертеді», «Абай» романы – қазақ өмірінің айнасы, үлкен шежіресі» и «Абайдың бейнесі суреткерлер көзімен».Здесь представлены две фотографии поэта, копия титульного листа его первого сборника, сборники стихов, книги и научные исследования творчества, роман «Путь Абая» Мухтара Ауэзова.





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Ключевые слова: Нур-Султан, История Казахстана, Абай,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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