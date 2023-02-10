Более 900 фактов превышения предельных цен на лекарства выявили за два года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2020-2022 годы выявлено 911 фактов превышения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия с наложением штрафа на сумму более 243,3 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил вице-министр, предельные цены на лекарства для оптовой и розничной реализации утверждены приказом Министерства здравоохранения 10 января текущего года на 6 715 лекарств. При этом, в действующем приказе:

- на 4 296 (64%) позиций предельные цены не изменились от предыдущего года;

- на 1 918 (28,5%) позиций цены повышены в среднем на 30% по причине повышения цены завода-производителя;

- на 501 (7,5%) позицию снижены цены в среднем на 7%.

«В рамках ГОБМП и в системе ОСМС для исключения необоснованного завышения цен на лекарства исключены маркетинговые расходы и установлены ограничения для транспортных расходов. С целью исключения коррупционных рисков и контактов с заявителями, запущен интернет-портал для подачи заявок в электронном виде по принципу «одного окна», где заявки подаются в электронном формате», - добавил вице-министр.

В Минздраве отметили, что за превышение установленных предельных цен на лекарственные средства предусмотрена ответственность по статье 426 Кодекса РК об административных правонарушениях.

«В рамках контроля за ценами на лекарственные средства и медицинские изделия за 2020-2022 годы выявлено 911 фактов превышения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия с наложением штрафа на сумму более 243,3 млн тенге», - проинформировал Жандос Буркитбаев.

