Более 900 единиц техники и 1300 рабочих - как убираются улицы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы для уборки снега в зимний период задействовано 10 подрядных организаций, в которых имеется 969 единиц спецтехники для посыпки противогололедных материалов, сгребания, погрузки и вывоза снега, а также 1370 дорожных рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что 70% территории города обслуживается государственным коммунальным предприятием «Алматы Тазалық». В прошлом году для предприятия дополнительно закуплены бульдозер, три комбинированных дорожных машины с навесным оборудованием для распределения жидких противогололедных реагентов и 13 самосвалов для вывоза снега.

Согласно технологии по зимней уборке улиц, обработка проезжей части дорог противогололедными материалами осуществляется по утвержденным маршрутам с выдержкой 20-40 минут после начала снегопада. Продолжительность посыпки составляет три часа.

Сметание снега производится после образования рыхлой снежной массы, не прилипающей к асфальту. Задействовано по две колонны в каждом районе. Продолжительность сметания составляет три часа. Посыпка противогололедными материалами производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега, после чего опять производится сгребание снега.

«В случае несоблюдения данной технологии на дорогах образуется наледь. Поэтому, в целях недопущения возникновения гололедных явлений, необходимо дождаться смешивания снега с противогололедными материалами и образования рыхлой снежной массы, которая легко сметается к обочине», - заявил заместитель начальника участка учреждения «Алматы Тазалык» Бостандыкского района Ерсин Есимханов.

Также в зависимости от температуры воздуха, процесс формирования так называемой «каши» занимает до нескольких часов. После сгребания снега производится формирование снежных валов.

Далее производится вывоз снега с первоочередных улиц по районам, зачистка прибордюрной части после его удаления, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. Вывоз снега производится в течении трех суток. В связи с интенсивным движением автотранспорта в дневное время, основной объем вывоза снега приходится на ночной период.

По данным акимата, имеющейся спецтехники достаточно для соблюдения установленных нормативов на уборку снега. Однако при обильных снегопадах, в целях своевременного вывоза снега, привлекается до 150 единиц самосвалов и погрузчиков, а также до 1 тысячи дорожных рабочих со строительных организаций, с которыми заключены договоры.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы



