Более 90% жителей Казахстана являются пользователями интернета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о росте темпов использования интернет-трафика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, т.е. переходом экономической деятельности на платформенную модель. Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

За это время, по его словам, количество пользователей Интернета в стране составило 90,9 процента.

«Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в Интернете. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи», - уточнил министр.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин проинформировал, что в 2023 году Правительство планирует внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах. К 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%.



