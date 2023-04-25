Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 90% жителей Казахстана являются пользователями интернета

    25 Апреля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о росте темпов использования интернет-трафика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, т.е. переходом экономической деятельности на платформенную модель. Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    За это время, по его словам, количество пользователей Интернета в стране составило 90,9 процента.

    «Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в Интернете. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи», - уточнил министр.

    Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин проинформировал, что в 2023 году Правительство планирует внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах. К 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Кундызбек Абдрасилов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров