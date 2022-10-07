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    Более 90% уголовных дел расследуется в электронном формате - Генпрокуратура РК

    7 Октября 2022, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК подвели итоги работы за девять месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «На сегодняшний день в электронном формате расследуется более 90% уголовных дел. По итогам девяти месяцев текущего по стране процент взыскиваемости адмштрафов составил около 72%, в бюджет страны от оплаты штрафов поступило свыше 78 млрд тенге. Количество административных протоколов и предписаний, оформляемых в электронном формате, составило более 6 млн, или около 90% от общего числа. В сфере учета проверок прокурорами Комитета и его территориальных органов пресечено 426 незаконных проверок, с учетом моратория наблюдается динамика снижения проверок в отношении субъектов предпринимательства на 80%», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

    В рамках исполнения поручения Главы государства, данных по итогам совещания с представителями отечественного бизнеса 19 мая текущего года, Комитетом совместно с НПП «Атамекен» и заинтересованными госорганами реализован учет уголовных правонарушений, связанных с предпринимательством.

    «Указанный функционал позволяет контролировать и отслеживать все досудебные расследования, начатые в данной сфере. Также совместно с государственными органами ведется активная работа по внедрению новой регуляторной политики «регулирования с чистого листа», сокращению избыточных требований к бизнесу и автоматизации госконтроля», - сообщает пресс-служба Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Статистика
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