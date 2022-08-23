Более 90% уголовных дел расследуется в электронном формате - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК обсудили вопросы текущего состояния практики расследования уголовных дел в электронном формате. Как выяснилось, более 130 тыс. уголовных дел в стране расследуются в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В межведомственном совещании приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Верховного Суда, ответственные сотрудники.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Сабит Нурлыбай акцентировал внимание участников мероприятия на ключевых задачах, поставленных Главой государства. Это цифровизация деятельности правоохранительных органов, в том числе реализация трехзвенной модели уголовного процесса, основой которой является расследование уголовных дел в электронном формате.

На сегодняшний день в электронном формате расследуется более 134 тыс. уголовных дел, что составляет более 90% от общего количества дел, находящихся в производстве органов досудебного расследования.

Также в ходе совещания рассмотрена практика ведения электронных уголовных дел в разрезе регионов.

По итогам совещания Председатель Комитета озвучил ряд предложений по выработке комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел в электронном формате.

В частности, МВД рекомендовано повысить ведомственный контроль за состоянием работы по электронному расследованию уголовных дел, исключив практику инициативного направления в органы прокуратуры материалов электронных уголовных дел на бумажном носителе и проведение следственных действий в бумажном формате по электронным делам.

Внимание надзирающих прокуроров обращено на необходимость согласования и утверждения процессуальных решений в ЕРДР только в электронном формате, исключив истребование бумажных документов по электронным делам.

Генеральная прокуратура совместно с Верховным Судом продолжит работу по техническому взаимодействию информационных систем ЕРДР и «Төрелік», в целях бесперебойной регистрации электронных уголовных дел, отметили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.