Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек (88 495 КВИ+ и 2 272 КВИ-), из них в стационарах находится – 25 514 пациентов, на амбулаторном уровне – 65 053 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 573 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 332 пациента, на аппарате ИВЛ – 154 пациента.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 7479 заболевших коронавирусом, 5814 человек выздоровели.



