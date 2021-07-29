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Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

29 Июля 2021 09:03
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Более 90 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

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На 29 июля лечение от КВИ продолжают получать 90 767 человек (88 495 КВИ+ и 2 272 КВИ-), из них в стационарах находится – 25 514 пациентов, на амбулаторном уровне – 65 053 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 573 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 332 пациента, на аппарате ИВЛ – 154 пациента.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 7479 заболевших коронавирусом, 5814 человек выздоровели.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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