Более 90% предпринимателей перешли на онлайн-ККМ в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 90% предпринимателей перешли на онлайн контрольно-кассовые машины (ККМ) в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

С 1 января 2020 года все налогоплательщики, чья деятельность осуществляется с применением наличного расчета (в том числе и тех, кто работает по патенту), должны применять онлайн контрольно-кассовые машины (ККМ). Исключение составят налогоплательщики, работающие вне зоны доступа интернет. Об этом сообщила в ходе брифинга руководитель управления госуслуг департамента государственных доходов по Акмолинской области Алия Утекина.

«На сегодняшний день более 90% представителей бизнеса в области приобрели онлайн контрольно-кассовые машины. Стоимость такого аппарата, согласно мнению специалистов, составляет около 60 тыс. тенге. Более 660 видов деятельности обязаны осуществлять при помощи онлайн-ККМ налогоплательщики до конца 2019 года», - сообщила А. Утекина.

Руководитель управления госуслуг подробно остановилась на льготах для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, которые приобрели онлайн-ККМ в текущем году.

«Для данной категории представителей бизнес-структур предусмотрены льготы в виде уменьшения индивидуального подоходного налога, исчисленного за налоговый период. Сумма рассчитана на стоимость приобретения одного кассового аппарата в размере 60 тыс. тенге, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога. Налоговым кодексом также предусмотрено уменьшение сумм индивидуального подоходного налога на приобретение трехкомпонентной интегрированной системы, но не более чем на 50% от исчисленной суммы налога за год. Трехкомпонентная интегрированная система состоит из онлайн-ККМ, устройства для безналичных платежей (POS-терминал), а также автоматизированной системы учета товаров (ERP-система), которая уже фактически используется предпринимателями, особенно в сфере розничной торговли и ресторанных услуг. Данная система призвана облегчить ведение учета и исполнение налоговых обязательств индивидуальными предпринимателями. В этом случае льгота действует с 2019 по 2021 год включительно», - подчеркнула спикер.

Алия Утекина также рассказала об альтернативе онлайн кассовым машинам, разрешенной на территории Казахстана.

«Ими являются разработанные мобильные приложения web-версии онлайн-касс. У налогоплательщиков есть право самостоятельного выбора модели кассы, подходящей им для использования в предпринимательской деятельности. Государственный реестр контрольно-кассовых машин размещен на официальном сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz. Подробную информацию по их установке и применению можно найти в сети интернет. Преимущество онлайн-аппаратов - можно контролировать свой бизнес, не выходя из дома. Вся информация передается и сохранятся в режиме реального времени», - отметила она.

Также руководитель управления госуслуг напомнила об ответственности предпринимателей за неустановку онлайн-ККМ.

«В таких случаях со стороны госоргана есть право подать заявление на закрытие ИП, ТОО и других юридических лиц», - резюмировала А. Утекина.