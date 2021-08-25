Более 90% педагогов вакцинировались в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов страны показатель вакцинации педагогов превышает 90%. Об этом рассказал внештатный советник министра образования и науки РК, президент университета Нархоз Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На YouTube-канале международного информационного агентства «Казинформ» вышло интервью с внештатным советником министра образования и науки РК, Президентом университета Нархоз Мирасом Дауленовым.

В ходе беседы он рассказал о преимуществах традиционного формата обучения, о карте компетенций выпускников, подготовке вирусологов на базе национального университета, также затронул многие актуальные темы касательно закрытия вузов и вакцинации педагогов и студентов. К слову, Мирас Дауленов стал первым казахстанцем, которого избрали вице-президентом AsianSIL от Западной Азии на три года.

Одна из актуальных тем – начало учебного года в традиционном формате и соответственно вакцинация педагогов и обучающихся.

«Есть условие по вакцинации студентов и сотрудников вузов. Задача стоит достигнуть 100% вакцинации педагогов, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Сейчас темпы вакцинации на самом деле хорошие. В ряде регионов страны этот показатель даже превышает 90%. Соответственным образом для защиты студентов и преподавателей, для защиты школьников вакцинация становится необходимым условием», - отметил Мирас Дауленов.

Дополнительным условием становится обязательное ношение масок во время занятий, как для преподавателей, так и для студентов.

«С переходом вузов на традиционный формат обучения осенью мы должны понимать, что не переходим к ситуации, которая была до 16 марта 2020 года. Потому что на самом деле многие процессы в период пандемии были оцифрованы. Это подача заявлений для проживания в общежитии, предоставление различных справок и так далее. Соответственно, мы не говорим о том, что нужно откатиться назад на два года. Поэтому вузы должны использовать опыт, который они набрали в период пандемии. Считаю, что достаточно важное решение было принято Правительством о переходе студентов на традиционный формат обучения. Дистанционное образование, напротив, не сокращает, а увеличивает разрыв в доступе качества образования», - пояснил внештатный советник министра образования и науки РК.



