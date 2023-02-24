Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации в Атырауской области

    24 Февраля 2023, 21:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации, в которую входят вертолет ЕС-145 и самолет АН-2, в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Медицинская авиация с 2018 года является нашим подразделением. В экстренных случаях вылеты в населенные пункты, места нахождения чабанов, осуществляются на вертолете ЕС-145 и самолете АН-2. В 2022 году и начале этого медицинские бригады совершили 105 вылетов. С помощью воздушного транспорта было госпитализировано более 90 пациентов, проведено 14 операций в условиях районных больниц. Только число вызовов, связанных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, когда требовалось срочно доставить человека в областную больницу или провести операцию на месте, составило 68 случаев»,- сообщил директор Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Азамат Ерболов.

    В зону обслуживания медицинской авиации в Атырауской области входят все семь районов.
    В регионе еще есть санавиация, обслуживающая крупные нефтяные компании, в том числе работающие на шельфе Каспийского моря на месторождении Кашаган.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Герои в белых халатах: столичные врачи получили награды
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая