Более 90 млн долларов: самой дорогой картиной в мире стала «Дама с веером» Густава Климта

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Картина «Дама с веером» Густава Климта ушла с аукциона за 86 092 340 евро, установив новый рекорд самой дорогой картины, когда-либо проданной в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.com.

Dame mit Fächer («Дама с веером») вошла в историю. Картина австрийского художника-модерниста Густава Климта ушла с аукциона Sotheby's за 74 млн фунтов стерлингов (86 092 340 евро или более 94 млн долларов), установив новый рекорд самой дорогой картины, когда-либо проданной в Европе.

Предложения следовали одно за другим с головокружительной скоростью, сохраняя напряжение до самого конца. Пока неизвестно, кто приобрел картину, которая последние 29 лет находилась в руках одной семьи.

«Дама с веером» считается одной из лучших работ Климта и, как предполагается, последним портретом в его карьере. Он написал его в 1917-1918 годах, за несколько месяцев до своей неожиданной смерти в возрасте 55 лет.

До этого самым дорогим художественным произведением, когда-либо проданным с аукциона в Европе, был «Шагающий человек I», бронзовая скульптура Альберто Джакометти, проданная за 65 млн фунтов стерлингов (76 млн евро).

Ранее сообщалось, что «пиксельную» картину немецкого художника Герхарда Рихтера продали за 20,3 миллиона евро.