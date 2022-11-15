Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Более 90 человек погибли в результате взрывов газбаллонов в РК

    15 Ноября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане произошло 346 случаев взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, с 2018-го по 2022 год. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси, без возникновения пожара, в 2018-2022 гг. произошло 346 случаев, при этом пострадали 522 человека, из них 97 погибли», - сказал Юрий Ильин.

    По словам министра, основными причинами гибели является нарушение требований безопасности при эксплуатации бытовых газовых устройств, отсутствие тяги в дымовых каналах, герметичности соединительных труб, использование неисправного оборудования, пользование газовыми плитами для отопления помещений.

    «Сегодня контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей возложен на акиматы (п.5 статьи 7 Закона «О газе и газоснабжении»). Обслуживание газовых баллонов находится в конкурентной среде. Обслуживание газовых систем, в том числе подачи газа и оценка состояния дымоходов осуществляется аккредитованными организациями на платной основе», - пояснил Юрий Ильин.

    Глава МЧС добавил, что для усиления контроля за деятельностью обслуживающих организаций, предлагается предусмотреть требования, обязывающие их информировать о проводимой профилактической работе и имеющихся фактах нарушений безопасности.

    Кроме того, данные организации должны быть отнесены к высокому уровню риска и подлежать постоянному контролю.

    «В ходе расследования случаев гибели или травмирования граждан в результате неисправности систем газоснабжения и газовых баллонов, следственным органам, необходимо давать оценку качества обслуживания и причин происшествия, тем более, что такая практика уже имеется», - заключил Юрий Ильин.


    Фото: inbusiness.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
    Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
    Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    Новости партнеров