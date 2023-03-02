Более 9 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 февраля завершилась проводимая органами внутренних дел операция «Мигрант», направленная на выявление нарушений миграционного законодательства иностранцами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ полицией повсеместно проверялись места компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев. За 8 дней операции выявлено 9 213 нарушений миграционного законодательства. Из них 5 113 нарушений иностранцами сроков пребывания в стране.

В погоне за прибылью работодателями используется незаконный труд иностранцев без получения для этого разрешительных документов, тем самым оставляя наших граждан от возможности осуществлять трудовую деятельность. Выявлен 2 741 факт незаконного трудовой деятельности иностранцами, 471 работодатель привлечен к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.

К примеру, на строительных объектах городов Алматы и Атырау выявлено 145 иностранцев, которые незаконно работали. Аналогичные факты выявлены в Астане, Шымкенте, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, где незаконно использовался труд иностранцев на стройках.

Также были установлены работодатели в Алматы и Шымкенте, Атырауской и Павлодарской областях неоднократно привлекавшие незаконно иностранную рабочую силу. В отношении них начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 395 УК РК.

За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 3 631 физическое и юридическое лицо. Вынесено 674 решения судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны, кроме того в рамках гражданского судопроизводства за совершение неоднократных правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка, в отношении 62 иностранцев вынесено решение о выдворении. В принудительном порядке выдворено 145 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет.

Задержано 22 иностранца, находящихся в розыске за совершение преступлений в стране своего гражданства. При проведении рейдов в Жамбылской области совместными действиями с пограничной службой и КНБ задержаны 9 граждан Пакистана, нелегально проникнувшие в нашу страну. В Алматы задержан гражданин Кыргызской Республики, незаконно пересекший государственную границу вне пункта пропуска в ноябре 2022 года.

По всем фактам проводится досудебное расследование, а также в отношении лиц, предоставивших жилье нелегалам.

В период ОПМ полицией была оказана помощь гражданам в получении документов, удостоверяющих личность, которые по тем или иным причинам не могли их получить. Так, жителю Атырау, 1970 года рождения, который прожил без документов 53 года, помогли получить удостоверение личности. Подобная помощь была оказана в Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях.



