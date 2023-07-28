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    Более 9 млн тенге вернули потребителям за некачественный товар в СКО

    28 Июля 2023, 21:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент торговли и защиты прав потребителей в Северо-Казахстанской области принял с начала года 303 обращения, что значительно превышает число жалоб в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента Лазьм Мияшева на заседании общественного совета отметила, что больше всего нарушаются права потребителей в сферах розничной и электронной торговли. На бытовые услуги приходится всего 3% жалоб.

    «В этом году по итогам рассмотрения обращений оказана помощь в возврате потребителям денежных средств в размере более 9,1 млн тенге. Вынесено 17 постановлений о наложении административных взысканий. Субъекты предпринимательства оплатили штрафы в размере 446,7 тысячи тенге. Постановления о наложении взысканий по семи административным делам не были отменены вышестоящим государственным органом и в настоящее время находятся на обжаловании в суде», - сообщила Л. Мияшева.

    По ее словам, департамент регулярно проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. В его компетенцию входит осуществление государственного контроля в форме внеплановой проверки по фактам превышения размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары и привлечение к административной ответственности субъектов предпринимательства.

    «В этом году поступило только два обращения, касающихся вопроса превышения размера торговой надбавки на социально значимые продукты. При этом по одному обращению материалы направили в Астану, поскольку там зарегистрирован поставщик, допустивший нарушение. По второму обращению мы получили отказ в регистрации акта о назначении проверки в связи с недостаточностью подтверждающих документов. Департаментом была проведена разъяснительная работа с продавцом», - отметила Л. Мияшева.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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