Более 9 млн англичан будут иметь серьезные заболевания к 2040 году

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – К 2040 году более 9 млн человек в Англии будут жить с такими серьезными заболеваниями, как деменция, диабет, рак, депрессия и хронические заболевания почек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно докладу, опубликованному британским Фондом здравоохранения, число людей, страдающих серьезными заболеваниями в Англии, достигнет 9,1 млн человек, что на 37% больше, чем в 2019 году.

Ожидается, что к 2040 году число случаев деменции вырастет на 45%, хронических заболеваний почек - на 34%, сердечной недостаточности - на 92%, рака - на 31%, диабета - на 48%, тревоги или депрессии - на 16%.

При этом 80% прогнозируемого роста числа серьезных заболеваний (2 млн человек) придется на людей в возрасте 70 лет и старше, а остальные 20% (500 тыс человек) - на население трудоспособного возраста (20-69 лет).

Ожидается также, что улучшение ситуации по некоторым основным причинам плохого здоровья, таких как уменьшение числа курящих людей и снижение уровня холестерина, будет нивелировано влиянием ожирения.

«Проблема старения населения и роста числа серьезных заболеваний характерна не только для британской системы здравоохранения. Страны по всему миру сталкиваются с такими же проблемами», - отмечает директор научно-исследовательского центра Фонда здравоохранения Анита Чарльзворт.