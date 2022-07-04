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    Более 9 млн 300 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в РК

    4 Июля 2022, 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

    3 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 526 тыс. 717 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 311 тыс. 459 человек.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 человека выздоровели от КВИ в РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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