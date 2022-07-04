Более 9 млн 300 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в РК.

3 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 526 тыс. 717 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 311 тыс. 459 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 73 человека выздоровели от КВИ в РК.



