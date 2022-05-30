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    Более 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против COVID-19

    30 Мая 2022, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 503 996 человек, вторым компонентом - 9 280 663 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Привиты первым компонентом в акцины Pfizer 1 164 891 человек, II-м компонентом – 1 043 690 человек.

    Из них первым компонентом: подростки – 852 409, беременные женщины – 39 982, кормящие женщины – 141 735.Вторым компонентом: подростки – 805 707, беременные женщины – 35 881, кормящие женщины – 130 604.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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