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    Более 9,5 млн человек вакцинировались от коронавируса в РК

    3 Сентября 2022, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству привитых вакциной от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    2 сентября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 9 586 003 человека, вторым компонентом провакцинировано 9 372 336 человек.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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