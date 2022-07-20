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    Более 9,3 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

    20 Июля 2022, 08:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 540 374 человека, вторым компонентом - 9 322 766 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Первым компонентом Pfizer привились 1 230 166 человек, вторым компонентом – 1 171 601 человек. Из них первой дозой - 868 853 подростка, 41 269 беременных женщин, 145 064 кормящие женщины.

    Второй дозой - 847 255 подростков, 38 833 беременные женщины, 139 693 кормящих женщин.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 726 человека выздоровели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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