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    Более 9,3 млн казахстанцев привились от коронавируса

    29 Июня 2022, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 29 июня 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 523 631 человек, вторым компонентом - 9 306 077 человек.

    Вакциной Pfizer привились: первым компонентом - 1 220 828 человек, вторым компонентом – 1 141 780 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 866 622, беременные женщины – 41 119, к ормящие женщины – 144 803.

    Второй дозой: подростки – 837 197, беременные женщины – 38 121, кормящие женщины – 137 307.

    За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 110 человек, выздоровели 48.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коронавирус в РК Вакцинация
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