Более 9,3 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

7 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 711 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 343 683 человека.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



