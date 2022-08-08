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    • Более 9,3 млн человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане

    8 Августа 2022 09:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    7 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 711 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 343 683 человека.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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