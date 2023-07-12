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    Более 9,2 трлн тенге поступило в госбюджет за шесть месяцев 2023 года

    12 Июля 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам шести месяцев текущего года в госбюджет поступило более 9,2 трлн тенге. Об этом сегодня сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет доходов поступило более 9,2 трлн тенге, или план исполнен на 102,3%. В республиканский бюджет доходов поступило 6,1 трлн тенге. План исполнен на 94,7%, или неисполнение составило 343 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Неисполнение плана по налогам на 391 млрд тенге, по словам министра, сложилось в основном за счет КПН (корпоративный подоходный налог), ЭТП (экспортная таможенная пошлина на сырую нефть и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

    «Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 6 месяцев 2023 года по 296 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%, или на 128 млрд тенге. Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 13% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя. На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 17%», - заключил Ерулан Жумаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Налоги Бюджет
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