Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
Более 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
6 Февраля 2022 09:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеКоронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане 13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
По данным на 6 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 236 796 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 808 241 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
- Более 92 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
- Более 567 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
- 13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
- В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн