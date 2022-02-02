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Более 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
2 Февраля 2022 08:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 1 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 203 671 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 775 383 человек.
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