+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

2 Февраля 2022 08:26
Поделиться:
Более 9,2 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Пневмония с признаками КВИ: 201 заболевший, один летальный исход за сутки
Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19 Более 135 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

По данным на 1 февраля 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 203 671 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 775 383 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Пневмония с признаками КВИ: 201 заболевший, один летальный исход за сутки
Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
Нур-Султан, Алматы и 11 областей - в «красной» зоне по COVID-19
Более 135 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Популярное
1 Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
2 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
3 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
4 Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
5 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
6 Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Читайте также
12 783 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
7149 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив