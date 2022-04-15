Более 9,2 млн казахстанцев полностью привились против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 15 апреля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 469 870 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 208 982 человек.

Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 27 человек выздоровели.