08:36, 15 Апрель 2022 | GMT +6
Более 9,2 млн казахстанцев полностью привились против коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
По состоянию на 15 апреля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 469 870 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 208 982 человек.
Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 27 человек выздоровели.