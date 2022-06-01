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    Более 9,2 млн человек вакцинированы против КВИ в Казахстане

    1 Июня 2022, 10:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 мая в Казахстане первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привиты 9 504 978 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Вторым компонентом провакцинированы 9 282 326 человек.

    Первый компонент вакцины Pfizer получили 1 169 742 человека, второй компонент – 1 048 115 казахстанцев. Из них первым компонентом привиты 853 844 подростка, 40 099 беременных женщин –, 141 974 кормящие женщины. Вторым компонентом – 807 429 подростков, 35 968 беременных женщин, 130 864 кормящие женщины.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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