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    08:40, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 9,2 млн человек в Казахстане полностью привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных и ревакцинированных граждан Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    По состоянию на 13 апреля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 202 834 человек. Ревакцинировано – 3 543 433 человек.

    Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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