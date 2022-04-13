08:40, 13 Апрель 2022 | GMT +6
Более 9,2 млн человек в Казахстане полностью привились против КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных и ревакцинированных граждан Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
По состоянию на 13 апреля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 202 834 человек. Ревакцинировано – 3 543 433 человек.
Как сообщалось ранее, 12 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 41 казахстанец выздоровел.