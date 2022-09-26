Более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов:
в городе Астане - 32,
в Акмолинской области - 797,
в Западно-Казахстанской области - 37,
в Карагандинской области - 6,
в Улытауской области - 3,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 4,
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 377 365 человек.
Как сообщалось ранее, з а прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане.