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    Более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки

    26 Сентября 2022, 08:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Астане - 32,

    в Акмолинской области - 797,

    в Западно-Казахстанской области - 37,

    в Карагандинской области - 6,

    в Улытауской области - 3,

    в Мангистауской области - 3,

    в Павлодарской области - 4,

    Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 377 365 человек.

    Как сообщалось ранее, з а прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК МИИР РК
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