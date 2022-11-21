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    Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом

    21 Ноября 2022, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За рубежом при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    «Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. 11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%», - говорится в сообщении ведомства.

    Утром завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Явка избирателей составила 100%.

    Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.
    МИД РК Выборы Президентские выборы - 2022
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