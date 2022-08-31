Более 877,6 млн тенге направлено на закуп учебников для школьников Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О стопроцентной готовности школ Тараза к новому учебному году заявили представители местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первого сентября в школы города Тараза придут 80 043 ребенка, из них в первый класс – 7 856 детей.

По информации пресс-службы акимата города Тараза, в областном центре функционируют 113 учреждений отдела образования. Это 60 школ, 45 детских садов, одна вечерняя школа, четыре организации дополнительного образования, два кабинета психолого-педагогической коррекции и центр аутизма «Асыл мирас».

Готовность объектов образования к учебному году, отопительному сезону, оснащенность учебниками, учебно-методическими комплексами и видеонаблюдением составляет 100 %, заверили в ведомстве.

В предстоящем учебном году за счет нового строительства в Таразе будет решена проблема двух трехсменных школ. Полностью завершены работы по модернизации одной школы. Только на приобретение учебников и учебно-методических комплексов предусмотрено 877,6 млн тенге.

Отдел внутренней политики города Тараза сообщает, что в этом году для обеспечения 19 237 учащихся пяти категорий из фонда всеобуча местного бюджета предусмотрено 1,9 млрд тенге. С прошлого 2021 года каждому ребенку из отдельных категорий семей оказывается финансовая помощь для обеспечения школьной одеждой.

«Анализ достижений прошлого 2021 – 2022 учебного года показал, что в республиканских, международных научных проектах и предметных олимпиадах призовые места заняли 40 таразских учащихся. Они завоевали девять золотых медалей, 11 серебряных, 20 бронзовых. В международном конкурсе научных проектов призовые места заняли учащиеся школ № 49, 30, 40. Учащиеся школ-гимназий № 5 и 40 заняли третье место в командном зачете республиканского математического турнира «Бастау». А по итогам интеллектуальных соревнований пять школ города вошли в десятку лучших школ области», - сообщили в городском отделе образования.

«Из 2 702 выпускников 2021 – 2022 учебного года 83 окончили на золотой знак, 103 – с аттестатом отличия. По результатам участия 2 167 выпускников школ города в Едином национальном тестировании гимназия № 45 имени Б. Момышулы вошла в число ста лучших школ республики. В новый учебный год мы входим с уверенностью, что будем свидетелями новых достижений наших школьников», - пояснили в ведомстве.

По результатам областного рейтинга, проведенного в целях стимулирования и оценки эффективности деятельности образовательных учреждений, гимназия № 24 стала обладателем номинации «Лучшая городская школа».

По данным областного акимата, в 2022 году на развитие сферы образования Жамбылской области выделено 236 млрд тенге, что превышает 50 % всего годового бюджета региона. В новом учебном году в 444 государственных организациях начального, основного среднего и общего среднего образования и 27 частных организациях образования региона будут обучаться 235 668 учащихся, из них 17 069 – первоклассники.